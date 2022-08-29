Хэмилтон сделал заявление после столкновения с Алонсо на Гран-при Бельгии

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выступил с заявлением после столкновения с гонщиком Alpine Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии чемпионата «Формула-1».

«Почти 30 лет гонок, а чувство, оставшееся от ошибки, ранит так же глубоко, как и в первый раз. Отличный заезд в исполнении Джорджа Расселла, молодец, приятель», — написал Хэмилтон в соцсетях.

Он также извинился перед болельщиками, пообещав усердно работать и вернуться сильнее.

После аварии на первом круге семикратный чемпион «Формулы-1» сошёл с дистанции.

Гран-при Бельгии выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Однокомандник Хэмилтона Джордж Расселл занял четвёртое место. Алонсо после столкновения сумел финишировать на пятой позиции.

Ранее Хэмилтон признал свою ошибку в аварии с Алонсо на Гран-при Бельгии.