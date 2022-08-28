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Хэмилтон признал свою ошибку в аварии с Алонсо на Гран-при Бельгии

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон взял на себя вину за столкновение с гонщиком Alpine Фернандо Алонсо на первом круге Гран-при Бельгии чемпионата «Формулы-1».
Хэмилтон признал свою ошибку в аварии с Алонсо на Гран-при Бельгии
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Безусловно, моя вина. Не повезло. Я отдал все силы. Я пытался совершить обгон по внешней в пятом повороте, но не оставил достаточно места. Это случилось ненамеренно — просто так вышло», — цитирует Хэмилтона The Race.

По словам спортсмена, он услышал, что в коробке передач что-то сломалось, поэтому ему пришлось остановиться и закончить гонку.

Гран-при Бельгии выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Второе место занял его партнёр по команде Серхио Перес. На третьей строчке расположился гонщик из Ferrari Карлос Сайнс. Алонсо финишировал на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии.

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