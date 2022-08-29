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В Бельгии сообщили, что Гонсалес не подпишет контракт со «Спартаком»

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Испанский защитник Альваро Гонсалес продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Саша Тавольери в Twitter, переговоры не увенчались успехом из-за того, что девушка футболиста отказалась ехать в Россию.

Отмечается, что экс-футболист «Марселя» продолжит карьеру в «Аль-Насре» и подпишет контракт с клубом по схеме «1 + 1».

Гонсалес известен по выступлениям за испанские «Расинг», «Сарагосу», «Эспаньол» и «Вильярреал». С 2019 года он защищал цвета «Марселя», за который провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может продолжить карьеру во французском «Клермоне».

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