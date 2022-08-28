Караев заявил, что «Торпедо» хватит трёх дней для подготовки к матчу с ЦСКА в Кубке России
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Физически «Торпедо» хватит трёх дней на подготовку к матчу с ЦСКА и переварить сегодняшнюю игру. Главное — эмоционально подойти готовыми», — цитирует Караева «Чемпионат».
По его словам, с приходом нового тренера Николая Савичева в команде изменились требования и стиль игры, а в тренировочном процессе футболисты готовятся к соперникам по-разному.
В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Торпедо» на своём поле потерпело разгромное поражение от «Краснодара». Игра завершилась со счётом 1:4.
Столичный клуб сыграет с армейцами 31 августа в 17:00.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус считает, что трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» не состоится.