Караев заявил, что «Торпедо» хватит трёх дней для подготовки к матчу с ЦСКА в Кубке России

Нападающий «Торпедо» Давид Караев высказался о предстоящей подготовке команды к матчу первого тура «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу с ЦСКА.

«Физически «Торпедо» хватит трёх дней на подготовку к матчу с ЦСКА и переварить сегодняшнюю игру. Главное — эмоционально подойти готовыми», — цитирует Караева «Чемпионат».

По его словам, с приходом нового тренера Николая Савичева в команде изменились требования и стиль игры, а в тренировочном процессе футболисты готовятся к соперникам по-разному.

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Торпедо» на своём поле потерпело разгромное поражение от «Краснодара». Игра завершилась со счётом 1:4.

Столичный клуб сыграет с армейцами 31 августа в 17:00.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус считает, что трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» не состоится.