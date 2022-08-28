Казакевич заняла первое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи

Серебряный призёр Олимпиады по биатлону Ирина Казакевич завоевала золотую медаль в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

24-летняя спортсменка с двумя промахами преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 8,2 секунды. Серебряную награду выиграла Анастасия Батманова (+1:21,2). Бронзовая медаль досталась Тамаре Дербушевой (+1:23,7).

Казакевич завоевала серебро на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в женской эстафете.

Второй этап Кубка Содружества пройдёт в Раубичах (Белоруссия) с 15 по 18 сентября.

Ранее сообщалось, что белоруска Динара Алимбекова выиграла спринтерскую гонку по летнему биатлону на этапе Кубка Содружества в Сочи.