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Казакевич заняла первое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи

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Серебряный призёр Олимпиады по биатлону Ирина Казакевич завоевала золотую медаль в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.
Казакевич заняла первое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

24-летняя спортсменка с двумя промахами преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 8,2 секунды. Серебряную награду выиграла Анастасия Батманова (+1:21,2). Бронзовая медаль досталась Тамаре Дербушевой (+1:23,7).

Казакевич завоевала серебро на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в женской эстафете.

Второй этап Кубка Содружества пройдёт в Раубичах (Белоруссия) с 15 по 18 сентября.

Ранее сообщалось, что белоруска Динара Алимбекова выиграла спринтерскую гонку по летнему биатлону на этапе Кубка Содружества в Сочи.

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