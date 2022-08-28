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Walla: защитник «Спартака» Кофрие может перейти в «Маккаби Хайфа»

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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может стать игроком израильского клуба.
Walla: защитник «Спартака» Кофрие может перейти в «Маккаби Хайфа»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

В услугах бельгийского защитника заинтересован «Маккаби Хайфа», сообщает Walla.

Уточняется, что руководство клуба ищет замену ушедшему из команды футболисту Богдану Паланичу.

25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе столичной команды в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

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