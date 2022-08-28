Walla: защитник «Спартака» Кофрие может перейти в «Маккаби Хайфа»
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В услугах бельгийского защитника заинтересован «Маккаби Хайфа», сообщает Walla.
Уточняется, что руководство клуба ищет замену ушедшему из команды футболисту Богдану Паланичу.
25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.
Ранее бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе столичной команды в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».