Walla: защитник «Спартака» Кофрие может перейти в «Маккаби Хайфа»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может стать игроком израильского клуба.

В услугах бельгийского защитника заинтересован «Маккаби Хайфа», сообщает Walla.

Уточняется, что руководство клуба ищет замену ушедшему из команды футболисту Богдану Паланичу.

25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе столичной команды в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».