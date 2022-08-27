Денисов — первый игрок 2002 года рождения, забивший за «Спартак»

Московский «Спартак» одержал волевую победу над воронежским «Факелом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 1:4 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Один из голов на свой счёт записал 19-летний Даниил Денисов (57-я минута). Полузащитник стал первым игроком 2002 года рождения, который забил за «Спартак».

Также отличились Роман Зобнин (51-я), Квинси Промес (90-я + 4), Мацей Рыбус (90-я + 6). У воронежской команды мяч забил Аслан Дашаев (23-я).

«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно).

Ранее сообщалось, что «Динамо» упустило победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.