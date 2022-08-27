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В «Химках» не планируют увольнять Писарева, несмотря на три поражения подряд

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Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов высказался о будущем главного тренера команды Николая Писарева.
В «Химках» не планируют увольнять Писарева, несмотря на три поражения подряд
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Когда результата нет, ясно, что что-то должно произойти. Может быть, соберёмся и поговорим с командой. Пока тренер работает. Ясно, что нас не удовлетворяет результат. А о том, какие выводы делать, мы ещё не думали», — цитирует Ульянова ТАСС.

Подмосковная команда потерпела поражение в матче седьмого тура с «Сочи», завершившемся со счётом 4:1. «Сочи» (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство клуба может отправить Николая Писарева в отставку в случае неудачного результата в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

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