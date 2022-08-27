В «Химках» сообщили, что Писарева могут уволить после матча с «Оренбургом»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство клуба может отправить нового главного тренера Николая Писарева в отставку в случае неудачного результата в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Уже третий матч у команды ничего не получается на поле. Баланс забитых и пропущенных — 10:2. Это никуда не годится! У команды, которой всё получалось буквально три тура назад, теперь такие результаты», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

По его словам, после кубкового матча с «Краснодаром» и игры с «Оренбургом» будет слушание тренерского штаба и принятие решений по будущему клуба.

«Писарев может быть уволен. На дно турнирной таблицы попасть очень просто, а выбираться крайне тяжело», — добавил Терюшков.

В матче седьмого тура с «Сочи» подмосковная команда потерпела поражение со счётом 4:1. «Сочи» (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.

Ранее двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор сравнил Терюшкова с Заремой Салиховой, гражданской женой бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.