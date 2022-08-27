военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Химках» сообщили, что Писарева могут уволить после матча с «Оренбургом»

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство клуба может отправить нового главного тренера Николая Писарева в отставку в случае неудачного результата в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».
В «Химках» сообщили, что Писарева могут уволить после матча с «Оренбургом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Уже третий матч у команды ничего не получается на поле. Баланс забитых и пропущенных — 10:2. Это никуда не годится! У команды, которой всё получалось буквально три тура назад, теперь такие результаты», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

По его словам, после кубкового матча с «Краснодаром» и игры с «Оренбургом» будет слушание тренерского штаба и принятие решений по будущему клуба.

«Писарев может быть уволен. На дно турнирной таблицы попасть очень просто, а выбираться крайне тяжело», — добавил Терюшков.

В матче седьмого тура с «Сочи» подмосковная команда потерпела поражение со счётом 4:1. «Сочи» (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.

Ранее двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор сравнил Терюшкова с Заремой Салиховой, гражданской женой бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить