В «Химках» сообщили, что Писарева могут уволить после матча с «Оренбургом»
- РИА Новости
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«Уже третий матч у команды ничего не получается на поле. Баланс забитых и пропущенных — 10:2. Это никуда не годится! У команды, которой всё получалось буквально три тура назад, теперь такие результаты», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».
По его словам, после кубкового матча с «Краснодаром» и игры с «Оренбургом» будет слушание тренерского штаба и принятие решений по будущему клуба.
«Писарев может быть уволен. На дно турнирной таблицы попасть очень просто, а выбираться крайне тяжело», — добавил Терюшков.
В матче седьмого тура с «Сочи» подмосковная команда потерпела поражение со счётом 4:1. «Сочи» (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.
Ранее двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор сравнил Терюшкова с Заремой Салиховой, гражданской женой бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.