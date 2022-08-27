Мор — о Терюшкове: он комментирует всё подряд, как Салихова в «Спартаке»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор сравнил члена наблюдательного совета подмосковных «Химок» Романа Терюшкова с Заремой Салиховой, гражданской женой бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Он комментирует всё что угодно — что происходит и не происходит. И это, безусловно, никому не идёт не пользу. Это как в своё время в «Спартаке» всё подряд комментировала Зарема Салихова, ни в чём не разбираясь, но по каждому вопросу высказываясь», — цитирует Мора «РБ Спорт».

По его словам, действия Терюшкова негативно сказываются на подмосковном клубе и отрицательно влияют на атмосферу вокруг команды.

24 августа Терюшков высказал мнение, что крымские клубы должны получить право выступать в Футбольной национальной лиге с мораторием на вылет.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о Салиховой.