Губерниев заявил, что очень соскучился по Салиховой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о гражданской жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зареме Салиховой.

«Я уже начинаю скучать, Зарема великолепна. Она могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором. Я огромный фанат Заремы. Грусть-тоска меня съедает», — цитирует Губерниева Metaratings.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно заменить Федуна и Салихову.