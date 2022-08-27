Андреева пробилась в основную сетку US Open

Российская теннисистка Эрика Андреева смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.

В финале квалификаций россиянка одержала победу над своей соотечественницей Камиллой Рахимовой в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 36 минут.

18-летняя теннисистка занимает 131-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет около $58 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.