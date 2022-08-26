Захарова проиграла в финале квалификации US Open-2022

Россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.

20-летняя теннисистка в финальном матче квалификации четвёртого в сезоне турнира Большого шлема проиграла в двух сетах Линде Носковой из Чехии со счётом 2:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Захарова занимает 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет около $58 млн.

Ранее сообщалось, что Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США — 2022.





