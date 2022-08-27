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Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Гранби

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Гранби (Канада).

В полуфинальном матче россиянка одержала победу над француженкой Диан Парри в двух сетах со счётом 6:2, 6:0. Игра продолжалась 1 час 3 минуты.

В финале турнира Касаткина встретится с австралийской теннисисткой Дарьей Савилл, которая вышла в последнюю стадию турнира из-за отказа от участия украинки Марты Костюк.

Соревнования в Гранби проходят с 21 по 27 августа.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.

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