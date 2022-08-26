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Штырков ответил согласием на вызов Исмаилова на поединок по боксу

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Боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу над Насрудином Насрудиновым на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12.

Сразу после боя Исмаилов вызвал Штыркова на поединок по боксу. 33-летний боец из Хабаровска ответил согласием.

Штырков в бое в Екатеринбурге нокаутировал Насрудинова в первом раунде.

В активе Штыркова 21 победа в ММА, два поражения и одна ничья. У Насрудинова десять побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.

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