Штырков ответил согласием на вызов Исмаилова на поединок по боксу

Боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу над Насрудином Насрудиновым на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12.

Сразу после боя Исмаилов вызвал Штыркова на поединок по боксу. 33-летний боец из Хабаровска ответил согласием.

Штырков в бое в Екатеринбурге нокаутировал Насрудинова в первом раунде.

В активе Штыркова 21 победа в ММА, два поражения и одна ничья. У Насрудинова десять побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.