Штырков ответил согласием на вызов Исмаилова на поединок по боксу
Сразу после боя Исмаилов вызвал Штыркова на поединок по боксу. 33-летний боец из Хабаровска ответил согласием.
Штырков в бое в Екатеринбурге нокаутировал Насрудинова в первом раунде.
В активе Штыркова 21 победа в ММА, два поражения и одна ничья. У Насрудинова десять побед и два поражения.
Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.