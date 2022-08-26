Foot Mercato: «Спартак» интересуется экс-защитником «Марселя» Гонсалесом

32-летний испанский защитник Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в «Спартаке».

Красно-белые хотят подписать Гонсалеса бесплатно и видят в нём замену ушедшему Самуэлю Жиго, сообщает Foot Mercato.

32-летний Гонсалес известен по выступлениям за испанские «Расинг», «Сарагосу», «Эспаньол» и «Вильярреал». С 2019 года он защищал цвета «Марселя», за который провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что у нападающего Кейта Бальде есть предложения от «Зенита» и «Спартака».