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Foot Mercato: «Спартак» интересуется экс-защитником «Марселя» Гонсалесом

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32-летний испанский защитник Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в «Спартаке».
Foot Mercato: «Спартак» интересуется экс-защитником «Марселя» Гонсалесом
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

Красно-белые хотят подписать Гонсалеса бесплатно и видят в нём замену ушедшему Самуэлю Жиго, сообщает Foot Mercato.

32-летний Гонсалес известен по выступлениям за испанские «Расинг», «Сарагосу», «Эспаньол» и «Вильярреал». С 2019 года он защищал цвета «Марселя», за который провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что у нападающего Кейта Бальде есть предложения от «Зенита» и «Спартака».

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