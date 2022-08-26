Тарханов: со сменой тренера у «Химок» не всё получается

Бывший наставник «Химок» Александр Тарханов оценил прогресс подмосковной команды с новым тренерским штабом.

«Всё может быть, конечно, но со сменой тренера не всё у «Химок» получается. Может быть, Писарев в другой футбол требует играть, и сейчас идет перестройка у команды», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 «Химки» находятся на девятом месте (семь очков).

В последних двух матчах под руководством Писарева, который сменил Сергея Юрана на посту главного тренера, подмосковный клуб потерпел два поражения.

Ранее Юран прокомментировал информацию о своём возможном приглашении в «Локомотив».



