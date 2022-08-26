Тарханов: со сменой тренера у «Химок» не всё получается
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Всё может быть, конечно, но со сменой тренера не всё у «Химок» получается. Может быть, Писарев в другой футбол требует играть, и сейчас идет перестройка у команды», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».
В сезоне-2022/23 «Химки» находятся на девятом месте (семь очков).
В последних двух матчах под руководством Писарева, который сменил Сергея Юрана на посту главного тренера, подмосковный клуб потерпел два поражения.
Ранее Юран прокомментировал информацию о своём возможном приглашении в «Локомотив».