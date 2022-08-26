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Тренер «Локомотива» — о травме Жемалетдинова: динамика восстановления хорошая

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Главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о ходе восстановления полузащитника клуба Рифата Жемалетдинова после травмы.
Тренер «Локомотива» — о травме Жемалетдинова: динамика восстановления хорошая
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Динамика восстановления Рифата хорошая, он работает в тренажерном зале по индивидуальной программе. Пока не могу сказать, когда он вернётся к тренировкам с командой», — цитирует Циннбауэра РИА Новости.

24 июня футболист получил травму на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.

В составе «Локомотива» Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Железнодорожники занимают в турнирной таблице 11-е место с шестью очками.

Ранее сообщалось, что защитник АЕКа Марио Митай продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

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