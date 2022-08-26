Тренер «Локомотива» — о травме Жемалетдинова: динамика восстановления хорошая
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Динамика восстановления Рифата хорошая, он работает в тренажерном зале по индивидуальной программе. Пока не могу сказать, когда он вернётся к тренировкам с командой», — цитирует Циннбауэра РИА Новости.
24 июня футболист получил травму на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.
В составе «Локомотива» Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи.
Железнодорожники занимают в турнирной таблице 11-е место с шестью очками.
Ранее сообщалось, что защитник АЕКа Марио Митай продолжит карьеру в московском «Локомотиве».