Чесноков считает, что фигуристка Трусова может преуспеть в теннисе при должном стремлении

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова может преуспеть в теннисе при наличии должного стремления.

«Например, тренер Михаила Южного Борис Львович Собкин начал играть в теннис в 26 лет, а сейчас он заслуженный тренер России. Люди иногда начинают играть достаточно поздно, а потом начинают иметь большой вес в теннисе», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, тот факт, что Трусова занимается фигурным катанием, свидетельствует о том, что она очень трудоспособна. Он также подчеркнул, что для спортсменки уроки тенниса будут интересными.

«Если у неё есть стремление, думаю, у неё всё получится», — заключил Чесноков.

22 августа Трусова заявила о желании попробовать себя в большом теннисе.

Напомним, что фигуристка участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.

27 июля спортсменка попробовала себя в кёрлинге.

Ранее сообщалось, что Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России.