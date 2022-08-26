Чесноков считает, что фигуристка Трусова может преуспеть в теннисе при должном стремлении
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«Например, тренер Михаила Южного Борис Львович Собкин начал играть в теннис в 26 лет, а сейчас он заслуженный тренер России. Люди иногда начинают играть достаточно поздно, а потом начинают иметь большой вес в теннисе», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его словам, тот факт, что Трусова занимается фигурным катанием, свидетельствует о том, что она очень трудоспособна. Он также подчеркнул, что для спортсменки уроки тенниса будут интересными.
«Если у неё есть стремление, думаю, у неё всё получится», — заключил Чесноков.
22 августа Трусова заявила о желании попробовать себя в большом теннисе.
Напомним, что фигуристка участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.
27 июля спортсменка попробовала себя в кёрлинге.
Ранее сообщалось, что Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России.