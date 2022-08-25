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«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче на предсезонном турнире

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Екатеринбургский «Автомобилист» нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче Кубка губернатора Челябинской области по хоккею.
«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче на предсезонном турнире
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла в Челябинске, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

В составе «Автомобилиста» дубль оформил Брукс Мэйсек (40-я и 60-я минуты). Также отличился Данил Романцев (41-я). У «Металлурга» шайбу забросил Юрий Платонов (5-я).

В турнире также принимают участие челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс».

Ранее сообщалось, что СКА победил «Сибирь» в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.

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