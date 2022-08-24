военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СКА победил «Сибирь» в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Хоккеисты петербургского СКА обыграли новосибирскую «Сибирь» в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.

Игра, которая прошла в «Ледовом дворце», завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В составе СКА шайбы забросили Степан Фальковский (17-я), Александр Никишин (37-я), Дамир Жафяров (38-я), Дмитрий Бучельников (47-я). У «Сибири» отличились Александр Шаров (26-я), Владимир Бутузов (29-я).

СКА стартует в КХЛ матчем с «Салаватом Юлаевым» 3 сентября. «Сибирь» сыграет с «ХК Сочи» 2 сентября.

Ранее «Металлург» в серии буллитов обыграл «Трактор» в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить