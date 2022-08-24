СКА победил «Сибирь» в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге

Хоккеисты петербургского СКА обыграли новосибирскую «Сибирь» в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.

Игра, которая прошла в «Ледовом дворце», завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В составе СКА шайбы забросили Степан Фальковский (17-я), Александр Никишин (37-я), Дамир Жафяров (38-я), Дмитрий Бучельников (47-я). У «Сибири» отличились Александр Шаров (26-я), Владимир Бутузов (29-я).

СКА стартует в КХЛ матчем с «Салаватом Юлаевым» 3 сентября. «Сибирь» сыграет с «ХК Сочи» 2 сентября.

Ранее «Металлург» в серии буллитов обыграл «Трактор» в товарищеском матче.