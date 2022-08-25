Капелло: Сафонов — наследник Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Кто из россиян РПЛ способен перейти в европейский клуб? Это Матвей Сафонов. Уровень мастерства позволит ему заиграть в европейских топ-клубах прямо сейчас. Он наследник Акинфеева», — цитирует Капелло Sport24.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» пять матчей, в которых пропустил семь мячей и отстоял два матча на ноль.

«Краснодар» (восемь очков) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Зенит» (14 очков) лидирует в чемпионате России.

Ранее защитник «Рубина» Александр Мартынович назвал Сафонова сильнейшим вратарём России.