Защитник «Рубина» Мартынович назвал Сафонова сильнейшим вратарём России

Защитник «Рубина» Александр Мартынович назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим голкипером в России.

«Сафонов — сильнейший на своей позиции в России? Однозначно. Он особо не переживает. У него характер именно что вратаря. На него не повлияли ошибки, срывы. Ну, были и были. Все ошибаются. Сафонов это в голову не берёт, думает о следующей игре», — приводит слова Мартыновича Sport24.

Он также заявил, что Сафонов мог бы заиграть в Европе. По его словам, единственное, что ему может помешать это сделать, — то, что позицию голкипера редко делают легионерской.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» пять матчей, в которых пропустил семь мячей и отстоял два матча на ноль.

«Краснодар» (восемь очков) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Спартак» (13 очков) лидирует в чемпионате России.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил вратаря московской команды Антона Шунина с Сафоновым.