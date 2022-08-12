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Силкин сравнил Сафонова и Шунина

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил вратаря московской команды Антона Шунина с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым.
Силкин сравнил Сафонова и Шунина
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Если сравнивать его с Антоном Шуниным, Матвей уже однозначно лучше. Он юный. У него карьера только начинается, а у Антона уже заканчивается. Шунин опытнее, но Сафонов очень много выручает. Раньше он был в «Краснодаре» самым молодым, а теперь носит капитанскую повязку и влияет в коллективе на всё. Фактически он тянет южан вперёд, хотя, можно сказать, просто выполняет свои обязанности, ведь голкипер должен спасать», — сказал Силкин в интервью RT.

Ранее Силкин поделился мнением об игре форварда «Динамо» Фёдора Смолова на старте нового сезона РПЛ.

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