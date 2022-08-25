В РФС назвали сроки возвращения офсайдных линий в РПЛ

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев рассказал, когда офсайдные линий вновь будут использоваться в матчах чемпионата России.

«Я думаю, что оптимистичный сценарий — это если со всеми правовыми вопросами к зиме мы точно успеем, а вот успеем ли мы через месяц-два — вопрос открытый. Точно мы должны успеть ко второй части сезона. Если получится сделать раньше, это будет хорошо», — цитирует Каманцева Sport24.

Ранее Павел Каманцев заявил, что арбитры VAR получат возможность использовать офсайдные линии на матчах РПЛ.

Напомним, что в данный момент функционирование офсайдных линий недоступно из-за прекращения сотрудничества РФС с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations.

Ранее представитель службы коммуникаций РФС сообщил, что VAR будет работать без офсайдных линий на чемпионате России сезона-2022/23.