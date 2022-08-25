военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В РФС назвали сроки возвращения офсайдных линий в РПЛ

Короткая ссылка
Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев рассказал, когда офсайдные линий вновь будут использоваться в матчах чемпионата России.
В РФС назвали сроки возвращения офсайдных линий в РПЛ
  • РИА Новости

«Я думаю, что оптимистичный сценарий — это если со всеми правовыми вопросами к зиме мы точно успеем, а вот успеем ли мы через месяц-два — вопрос открытый. Точно мы должны успеть ко второй части сезона. Если получится сделать раньше, это будет хорошо», — цитирует Каманцева Sport24.

Ранее Павел Каманцев заявил, что арбитры VAR получат возможность использовать офсайдные линии на матчах РПЛ. 

Напомним, что в данный момент функционирование офсайдных линий недоступно из-за прекращения сотрудничества РФС с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations.

Ранее представитель службы коммуникаций РФС сообщил, что VAR будет работать без офсайдных линий на чемпионате России сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить