Макки: Медведев — фаворит US Open, и он это знает

Бывший тренер пятикратной чемпионки турниров Большого шлема Марии Шараповой Рик Макки назвал своих фаворитов на победу в Открытом чемпионате США 2022 года.

«Думаю, Алькарас может выиграть свой первый ТБШ, несмотря на то что у него не так много опыта. Но основным претендентом на титул является Медведев. Он фаворит и знает это», — цитирует Макки Tennis-infinity.

Турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, что российский теннисист является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале 2021 года россиянин обыграл Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США.