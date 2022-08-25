Тарасова отреагировала на переход 14-летней Дмитриевой в сборную Израиля

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о переходе 14-летней фигуристки Марии Дмитриевой в сборную Израиля.

«Я даже не знаю эту девушку. Значит, многое мы не теряем, невелика потеря. Там у неё будут условия всё равно лучше, она поедет сразу на чемпионат Европы, мира, а учитывая, что у неё российская школа, то, может, и добьётся хороших результатов», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».

По её словам, она не поддерживает то, что фигуристы покидают Россию.

24 августа в Израиле подтвердили оформление перехода Дмитриевой.

14-летняя фигуристка занимается в группе Сергея Розанова. Ранее она тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко и Алексея Мишина.

Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров. Спортсменка способна исполнить тройной аксель.

Ранее Новицкий объяснил, почему в ближайшие годы российские фигуристы будут уезжать из страны.