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В ФИФА не комментируют информацию о возможном включении крымских клубов в состав ФНЛ

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В пресс-службе ФИФА отреагировали на возможное вхождение крымских клубов в состав ФНЛ.

«Просим обратить ваше внимание, что ФИФА не имеет комментариев по данному вопросу на текущей стадии», — приводит слова пресс-службы ФИФА «Спорт-Экспресс».

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков предложил включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет.

 

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