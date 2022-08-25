В ФИФА не комментируют информацию о возможном включении крымских клубов в состав ФНЛ
«Просим обратить ваше внимание, что ФИФА не имеет комментариев по данному вопросу на текущей стадии», — приводит слова пресс-службы ФИФА «Спорт-Экспресс».
ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.
Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.
Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков предложил включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет.