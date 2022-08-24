Риккардо по окончании сезона покинет команду «Формулы-1» McLaren
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Соглашение на предстоящий сезон будет разорвано по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба британской конюшни.
«Быть частью семьи McLaren в последних двух сезонах — привилегия для меня», — заявил Риккардо.
33-летний Риккардо в сезоне-2021 набрал 115 очков и занял в зачёте пилотов восьмое место. Пилот из Австралии одержал победу в Гран-при Италии.
Ранее первая ракетка мира Даниил Медведев оценил выступления пилота Red Bull Макса Ферстаппена в «Формуле-1».