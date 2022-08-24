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Риккардо по окончании сезона покинет команду «Формулы-1» McLaren

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Австралийский пилот Даниэль Риккардо принял решение прекратить сотрудничество с командой «Формулы-1» McLaren.
Риккардо по окончании сезона покинет команду «Формулы-1» McLaren
  • Gettyimages.ru

Соглашение на предстоящий сезон будет разорвано по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба британской конюшни.

«Быть частью семьи McLaren в последних двух сезонах — привилегия для меня», — заявил Риккардо.

33-летний Риккардо в сезоне-2021 набрал 115 очков и занял в зачёте пилотов восьмое место. Пилот из Австралии одержал победу в Гран-при Италии.

Ранее первая ракетка мира Даниил Медведев оценил выступления пилота Red Bull Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

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