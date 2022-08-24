Тимошинин рассказал, что мешает его дочери Юлии выйти на топ-уровень

Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин поделился мнением о том, чего не хватает его дочери Юлии, чтобы выйти на топ-уровень.

«Передних входов. А у нас, тем не менее, задние входы без проблем, а на передних постоянно чего-то не хватает. Всё перепробовали с Юлькой в этом плане, что только можно. Вертикально ставит вход, но летят брызги — и ничего не можем с этим поделать. Вход в воду — это такая очень тонкая материя. Если человеку от природы не дано, научить невозможно. Разве что чуть подправить. Хотя та же Светка в своё время гасила передние входы идеально. Три с половиной оборота вперёд в группировке всегда считались её коронным прыжком. Она его последним делала и почти всегда — на девятку, — заявил Тимошинин в интервью RT.

Ранее Тимошинин рассказал о технике подготовки к сложным прыжкам в воду.















