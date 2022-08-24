Российские дипломаты запросили встречу с задержанным в Белоруссии гандболистом Синицыным
- Gettyimages.ru
«Генконсульство запросило разрешение на встречу с Синицыным, продолжает оказывать всю необходимую консульскую помощь задержанному гражданину России», — цитирует Маскалёва РИА Новости.
По его словам, посольство и консульство в Бресте в курсе ситуации, которая сложилась с Синицыным. Местные правоохранительные органы и управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области проинформировали генконсульство о задержании гражданина России в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом республики.
Маскалёв уточнил, что в отношении гандболиста клуба «Донские казаки — ЮФУ» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Синицын является двукратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей».
По сообщениям СМИ, Синицына задержали во время сборов команды в Белоруссии за драку в караоке-клубе.