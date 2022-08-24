Российские дипломаты запросили встречу с задержанным в Белоруссии гандболистом Синицыным

Пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалёв сообщил, что российские дипломаты запросили посещение задержанного в Белоруссии гандболиста Александра Синицына.

«Генконсульство запросило разрешение на встречу с Синицыным, продолжает оказывать всю необходимую консульскую помощь задержанному гражданину России», — цитирует Маскалёва РИА Новости.

По его словам, посольство и консульство в Бресте в курсе ситуации, которая сложилась с Синицыным. Местные правоохранительные органы и управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области проинформировали генконсульство о задержании гражданина России в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом республики.

Маскалёв уточнил, что в отношении гандболиста клуба «Донские казаки — ЮФУ» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Синицын является двукратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей».

По сообщениям СМИ, Синицына задержали во время сборов команды в Белоруссии за драку в караоке-клубе.





