Metaratings: Мишнов может стать одним из руководителей московского «Спартака»

В «Спартаке» рассказали о возможных кадровых изменениях в руководящей структуре московского футбольного клуба.

Должность в руководстве столичной команды после продажи клуба ЛУКОЙЛу может занять Антон Мишнов, если не удастся договориться с основными кандидатами, сообщает Metaratings.

Мишнов является помощником первого вице-президента нефтяной компании Александра Матыцина. Он занимается вопросами поиска кандидатов в новую команду управленцев «Спартака». Также Мишнов занимает должность генерального директора спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» и ведёт масштабную работу по реализации спортивных программ.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

По сообщениям СМИ, Федуна могут заменить Ашот Хачатурянц или Александр Матыцин.

Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ ищет нового спортивного директора для «Спартака».