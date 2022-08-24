В США сделали заявление о намерении Родмана поехать в Россию ради помощи Грайнер

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал желание Денниса Родмана прилететь в Россию с целью содействия в освобождении Бриттни Грайнер.

Прайс считает, что визит Родмана только осложнит процесс. Об этом сообщает Yahoo.News.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, приезд Родмана не будет связан с правительством США, это частный визит.

Ранее пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман заявил о намерении принять участие в процессе по освобождению Бриттни Грайнер.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Евгения Белякова поделилась мнением о том, как приговор может повлиять на карьеру Грайнер.