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В США сделали заявление о намерении Родмана поехать в Россию ради помощи Грайнер

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал желание Денниса Родмана прилететь в Россию с целью содействия в освобождении Бриттни Грайнер.
В США сделали заявление о намерении Родмана поехать в Россию ради помощи Грайнер
  • РИА Новости

Прайс считает, что визит Родмана только осложнит процесс. Об этом сообщает Yahoo.News.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, приезд Родмана не будет связан с правительством США, это частный визит.

Ранее пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман заявил о намерении принять участие в процессе по освобождению Бриттни Грайнер.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Евгения Белякова поделилась мнением о том, как приговор может повлиять на карьеру Грайнер.

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