В США сделали заявление о намерении Родмана поехать в Россию ради помощи Грайнер
- РИА Новости
Прайс считает, что визит Родмана только осложнит процесс. Об этом сообщает Yahoo.News.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, приезд Родмана не будет связан с правительством США, это частный визит.
Ранее пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман заявил о намерении принять участие в процессе по освобождению Бриттни Грайнер.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ранее Евгения Белякова поделилась мнением о том, как приговор может повлиять на карьеру Грайнер.