Агент Дзюбы объяснил, почему игрок не перешёл в «Фенербахче»
- Legion-Media
«Начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего. Постоянно брали паузу. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты», — цитирует агента Sport24.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.
Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».