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Агент Дзюбы объяснил, почему игрок не перешёл в «Фенербахче»

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Леонид Гольдман, агент Артёма Дзюбы, рассказал, почему его клиент не подписал контракт с «Фенербахче», несмотря на интерес турецкого клуба.
Агент Дзюбы объяснил, почему игрок не перешёл в «Фенербахче»
  • Legion-Media

«Начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего. Постоянно брали паузу. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты», — цитирует агента Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».

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