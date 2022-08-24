Агент Дзюбы объяснил, почему игрок не перешёл в «Фенербахче»

Леонид Гольдман, агент Артёма Дзюбы, рассказал, почему его клиент не подписал контракт с «Фенербахче», несмотря на интерес турецкого клуба.

«Начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего. Постоянно брали паузу. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты», — цитирует агента Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».