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Роглич выиграл четвёртый этап многодневки «Вуэльта Испании», Сиваков — пятый

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Словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma показал лучшее время на четвёртом этапе шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
Роглич выиграл четвёртый этап многодневки «Вуэльта Испании», Сиваков — пятый
  • Gettyimages.ru

Балканский велогонщик преодолел 152,2 км за 3 часа 31 минуту 5 секунд.

Вторым финишировал Мадс Педерсен (Trek-Segafredo) из Дании. Третьим — испанец Энрик Мас (Movistar).

Сменивший спортивное гражданство с российского на французское Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) показал пятый результат.

Роглич занимает первое место в общем зачёте. Вторым идёт его партнёр по команде американец Сепп Кусс (+0,13), третьим — Итан Хейтер (+0,26) из Великобритании. Сиваков (+0,26) поднялся на четвёртое место.

Ранее Алексей Редаков, тренер Александра Власова, рассказал, в каких стартах примет участие российский велогонщик немецкой команды BORA-Hansgrohe.

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