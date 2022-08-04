Власов примет участие в итальянских однодневных шоссейных велогонках

Алексей Редаков, тренер Александра Власова, рассказал, в каких стартах примет участие российский велогонщик немецкой команды BORA-Hansgrohe.

«Руководство команды приняло решение, что Александр поедет только на однодневные классики в Италии», — цитирует Редакова ТАСС.

Он уточнил, что 26-летний российский велогонщик примет участие в Кубке Сабатини, мемориале Марко Пантани и гонках «Джиро дель Эмилия», «Тре Валли Варезине» и «Джиро ди Ломбардия».

Власов на «Тур де Франс» 2022 года занял пятое место.

Ранее сообщалось, что Власов намерен в следующем году попасть в тройку лучших на «Тур де Франс».





















































