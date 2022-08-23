Медведев оценил степень готовности к US Open и финальной части сезона

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как пропуск Уимблдона помог ему подготовиться к US Open и финальной части сезона.

«Поможет ли мне то, что я не сыграл на Уимблдоне, на Открытом чемпионате США и до конца года? Я очень на это надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным», — цитирует Медведева Eurosport.

Он также подчеркнул, что пропуск Уимблдона позволил ему провести большую подготовку к Открытому чемпионату Америки.

«С моей командой мы проделали большую работу. Физически и морально я надеюсь отыграть на 100% до конца года», — заключил Медведев.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон прошёл с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Медведев является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года россиянин обыграл Новака Джоковича.

Российский теннисист является первой ракеткой мира. Он гарантированно останется лидером рейтинга ATP до US Open.

Турнир US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Ранее Медведев рассказал, как изменилась его жизнь после победы на турнире Большого шлема.