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Медведев: после того как я выиграл турнир Большого шлема и возглавил рейтинг, я стал мишенью

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как изменилась его жизнь после победы на турнире Большого шлема.
Медведев: после того как я выиграл турнир Большого шлема и возглавил рейтинг, я стал мишенью
  • Gettyimages.ru

«Люди в туре стали относиться ко мне по-другому после того, как я выиграл турнир Большого шлема и возглавил рейтинг. Я стал мишенью, и это нормально», — цитирует Медведева Eurosport

Напомним, что Медведев является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года россиянин обыграл Новака Джоковича.

Российский теннисист является первой ракеткой мира. Он гарантированно останется лидером рейтинга ATP до US Open.

Ранее Медведев приступил к тренировкам на кортах US Open.

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