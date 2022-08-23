Медведев: после того как я выиграл турнир Большого шлема и возглавил рейтинг, я стал мишенью

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как изменилась его жизнь после победы на турнире Большого шлема.

«Люди в туре стали относиться ко мне по-другому после того, как я выиграл турнир Большого шлема и возглавил рейтинг. Я стал мишенью, и это нормально», — цитирует Медведева Eurosport.

Напомним, что Медведев является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года россиянин обыграл Новака Джоковича.

Российский теннисист является первой ракеткой мира. Он гарантированно останется лидером рейтинга ATP до US Open.

Ранее Медведев приступил к тренировкам на кортах US Open.