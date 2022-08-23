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Китайский банк заинтересован в покупке футбольного клуба из России

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Юрист Александр Добровинский рассказал, что китайский банк может купить один из московских футбольных клубов, чтобы продвигать свои интересы в России.
Китайский банк заинтересован в покупке футбольного клуба из России
  • AP

«Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него «давить» рекламу. Ходили слухи ещё на прошлой неделе, что это один из серьёзных московских клубов. Может быть, это будет «Спартак», — цитирует Добровинского «Матч ТВ».

Он также сообщил, что компания ЛУКОЙЛ может согласиться на продажу команды, если такое предложение сделает средний или крупный банк.

22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее РПЛ пожелала успехов Леониду Федуну после его ухода с поста президента «Спартака».

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