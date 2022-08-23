Губерниев отреагировал на информацию, что Вяльбе может войти в руководство «Спартака»
- РИА Новости
«Верю ли я в тандем Вяльбе — «Спартак»? Конечно. Прекрасный будет тандем. Можно будет ходить на третью работу и получать третью зарплату. А наши лыжники будут бегать только за медали», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что ФЛГР не выполнила свою работу.
22 августа Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака».
Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков).
Ранее «Спартак» поблагодарил Федуна за завоёванные трофеи.