Губерниев отреагировал на информацию, что Вяльбе может войти в руководство «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал готовность главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе войти в руководство «Спартака».

«Верю ли я в тандем Вяльбе — «Спартак»? Конечно. Прекрасный будет тандем. Можно будет ходить на третью работу и получать третью зарплату. А наши лыжники будут бегать только за медали», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ФЛГР не выполнила свою работу.

22 августа Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака».

Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков).

Ранее «Спартак» поблагодарил Федуна за завоёванные трофеи.