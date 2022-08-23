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Губерниев отреагировал на информацию, что Вяльбе может войти в руководство «Спартака»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал готовность главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе войти в руководство «Спартака».
Губерниев отреагировал на информацию, что Вяльбе может войти в руководство «Спартака»
  • РИА Новости

«Верю ли я в тандем Вяльбе — «Спартак»? Конечно. Прекрасный будет тандем. Можно будет ходить на третью работу и получать третью зарплату. А наши лыжники будут бегать только за медали», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ФЛГР не выполнила свою работу.

22 августа Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака».

Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). 

Ранее «Спартак» поблагодарил Федуна за завоёванные трофеи.

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