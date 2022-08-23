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Нурмагомедов об Усмане: тяжело наблюдать, как лучший боец улетел в нокаут за 50 секунд до конца

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение бойца Камару Усмана от Леона Эдвардса в реванше за титул в полусреднем весе.
Нурмагомедов об Усмане: тяжело наблюдать, как лучший боец улетел в нокаут за 50 секунд до конца
  • Gettyimages.ru

«Я смотрел UFC утром. Честно, был удивлён и даже чуть-чуть расстроен, потому что с Камару у меня хорошие отношения. Конечно, было тяжело наблюдать, как лучший боец в мире улетел в глубокий нокаут за 50 секунд до конца поединка», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

По его словам, он думал, что бой закончится по сценарию Усмана.

Напомним, что поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и завоевал пояс чемпиона.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Ранее Макгрегор восхитился Эдвардсом после его победы над Усманом.

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