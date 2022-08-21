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Макгрегор восхитился Эдвардсом после его победы над Усманом

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Леона Эдвардса над Камару Усманом в рамках титульного боя на турнире UFC 278.
Макгрегор восхитился Эдвардсом после его победы над Усманом
  • Gettyimages.ru
  • © David Fitzgerald

«Потрясающая сцена! Поздравления Леону! По-настоящему хороший, солидный и преданный своему делу боец! Второй единственный чемпион UFC в Великобритании!» — написал Макгрегор в соцсетях.

Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и завоевал пояс чемпиона.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев поздравил Эдвардса с победой над Усманом.

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