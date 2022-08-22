Голливудский актёр Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Звезда Голливуда Том Харди завоевал две золотые медали на соревнованиях по джиу-джитсу в Великобритании.

Актёр принял участие в благотворительном турнире. Он выиграл две золотые медали по джиу-джитсу.

Напомним, что Том Харди стал заниматься джиу-джитсу, когда готовился к роли в фильме «Воин» в 2011 году.

Англичанин является обладателем премии BAFTA и номинантом на премию «Оскар». Он известен своими ролями в таких картинах, как «Стюарт: Прошлая жизнь», «Начало» и «Веном».

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