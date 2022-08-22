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Худайбердиева: странно, когда девочка 12 лет катается под чувственное танго

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Бронзовый призёр чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась об уместности определённых музыкальных композиций среди юниоров.
Худайбердиева: странно, когда девочка 12 лет катается под чувственное танго
  • РИА Новости

«Я согласна, что есть композиции, которые ты в определённом возрасте не можешь прочувствовать и катать. Это безумно странно, если девочка 12 лет катается под чувственное танго, поглаживает себя», — цитирует Худайбердиева Sport24.

Напомним, что фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Танцевальный дуэт не принял участие на Олимпийских играх в Пекине, не пройдя отбор на международные старты по итогам чемпионата России.

С 19 по 21 августа российские юниоры приняли участия в контрольных прокатах кандидатов в сборную России.

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