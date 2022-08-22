Газзаев рассказал, что нужно ЦСКА для победы в чемпионате России

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, что нужно армейцам для победы в РПЛ.

«Правильно делать какие-то выводы после десяти туров, когда картина будет более-менее ясной. Но уже сейчас образуется круг команд, которые будут претендовать на медали. Могу сказать, что ЦСКА показал очень хороший старт, но команде надо держать такой уровень», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что армейцы должны всегда играть с позиции лидера. По его словам, если команда хочет бороться за победу в РПЛ, то всегда должна играть с позиции своих амбиций.

«Это очень важно. И вчера она с самого начала играла именно так, как и нужно ЦСКА», — заключил Газзаев.

Матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

Петербургский клуб (14 очков) вышел в лидеры РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Торпедо» (одно очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее президент ЦСКА Гинер отреагировал на уход Федуна из «Спартака».