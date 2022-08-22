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Газзаев рассказал, что нужно ЦСКА для победы в чемпионате России

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, что нужно армейцам для победы в РПЛ.
Газзаев рассказал, что нужно ЦСКА для победы в чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Правильно делать какие-то выводы после десяти туров, когда картина будет более-менее ясной. Но уже сейчас образуется круг команд, которые будут претендовать на медали. Могу сказать, что ЦСКА показал очень хороший старт, но команде надо держать такой уровень», приводит слова Газзаева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что армейцы должны всегда играть с позиции лидера. По его словам, если команда хочет бороться за победу в РПЛ, то всегда должна играть с позиции своих амбиций.

«Это очень важно. И вчера она с самого начала играла именно так, как и нужно ЦСКА», — заключил Газзаев.

Матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

Петербургский клуб (14 очков) вышел в лидеры РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков).  «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Торпедо» (одно очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее президент ЦСКА Гинер отреагировал на уход Федуна из «Спартака».

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