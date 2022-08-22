Бывший вратарь «Спартака» Хомич объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь московского «Спартака» Дмитрий Хомич сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста осенью 2021 года.

«Завершил карьеру в октябре прошлого года. После этого мне поступило предложение работать в структуре «Химок», которые я могу назвать родным клубом, как и «Аланию», и «Спартак», — цитирует Хомича «Матч ТВ».

По словам 37-летнего голкипера, в данный момент он работает в академии «Химок» и передаёт опыт молодым футболистам.

«Но династия Хомичей продолжается — мой сын Мартин играет за молодёжную команду «Химок». Мартин — вратарь, ему 17 и он один из самых молодых футболистов в лиге», — добавил Хомич.

Вратарь выступал в «Моздоке», «Алании», «Спартаке», «Кайрате, «Амкаре», «Химках» и «СКА Хабаровск». Хомич в составе «Спартака» три раза становился серебряным призёром чемпионата России.

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