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Ерёменко: Овечкин всегда популяризировал ХК «Динамо»

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Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Ерёменко поблагодарил капитана клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за популяризацию московского «Динамо».

«Саша всегда был и остаётся одним из самых известных динамовцев, всегда популяризировал наш клуб. Он молодец, что поддерживает «Динамо», — цитирует Ерёменко «Матч ТВ».

Бывший голкипер московского клуба подчеркнул, что зрители, конечно, всегда рады видеть Овечкина. Для многих хоккеистов быть на льду со своим кумиром — большой стимул

Бело-голубые 21 августа провели на льду «ВТБ Арены» открытую тренировку для болельщиков с участием Овечкина. Мероприятие посетили около 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошёл турнир «Кубок Овечкина».

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