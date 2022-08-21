Ерёменко: Овечкин всегда популяризировал ХК «Динамо»
«Саша всегда был и остаётся одним из самых известных динамовцев, всегда популяризировал наш клуб. Он молодец, что поддерживает «Динамо», — цитирует Ерёменко «Матч ТВ».
Бывший голкипер московского клуба подчеркнул, что зрители, конечно, всегда рады видеть Овечкина. Для многих хоккеистов быть на льду со своим кумиром — большой стимул
Бело-голубые 21 августа провели на льду «ВТБ Арены» открытую тренировку для болельщиков с участием Овечкина. Мероприятие посетили около 5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошёл турнир «Кубок Овечкина».