Опарин: Акинфеев читает игру, он по-прежнему номер один в РПЛ

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин поделился эмоциями от игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче шестого тура чемпионата России.

«Игорь играет спокойно, выдержанно, читает игру, классные дальние передачи. Есть много хороших вратарей, у каждого свои сильные качества. Если брать по совокупности, то, конечно, Акинфеев номер один», — цитирует Опарина Sport24.

Матч прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы РПЛ, обойдя «Спартак» (13) по дополнительным показателям. «Ахмат» (8) расположился на восьмом месте.

Ранее главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов заявил о необходимости усилить команду защитниками.