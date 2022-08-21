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Тренер ЦСКА: Мойзес приехал с другой планеты, и вопрос его акклиматизации стоит остро

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Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов рассказал об адаптации защитника Мойзеса.
Тренер ЦСКА: Мойзес приехал с другой планеты, и вопрос его акклиматизации стоит остро
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Когда переезжаешь из одной лиги в другую, сталкиваешься со сложностями: новый ритм, темп игры. А Мойзес приехал с другой планеты. Вопрос акклиматизации стоит остро», — цитирует Федотова Sport24.

По его словам, футболист прибавляет команде скорости, агрессии и мощи в атаке, однако нужно время для сыгранности и понимания взаимодействий с партнёрами.

Мойзес присоединился к красно-синим 4 августа на правах аренды. В минувшем сезоне защитник выступал за бразильский «Интернасьонал» и провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Мойзес заявил, что планирует выучить русский язык, чтобы быстрее адаптироваться в команде.

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