«Рубин» вырвал победу у «Волги» в дополнительное время в матче Первой лиги
- РИА Новости
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Игра прошла на стадионе «Труд» имени Льва Яшина и завершилась со счётом 1:2 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.
В составе казанского клуба мячи забили Леон Мусаев (13-я минута) и Джоэль Фамейе (90+4). У ульяновской команды отличился Чингиз Магомадов (25-я, пенальти).
Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал заявление полузащитника Дмитрия Тарасова о желании вернуться в клуб.