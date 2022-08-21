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«Рубин» вырвал победу у «Волги» в дополнительное время в матче Первой лиги

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Казанский «Рубин» одержал победу над «Волгой» в матче шестого тура Первой лиги.
«Рубин» вырвал победу у «Волги» в дополнительное время в матче Первой лиги
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Игра прошла на стадионе «Труд» имени Льва Яшина и завершилась со счётом 1:2 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

В составе казанского клуба мячи забили Леон Мусаев (13-я минута) и Джоэль Фамейе (90+4). У ульяновской команды отличился Чингиз Магомадов (25-я, пенальти).

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал заявление полузащитника Дмитрия Тарасова о желании вернуться в клуб.

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